鄧成波家族太子一籃子銀主物業1.2億沽 連鎖教育中心創辦人接貨
撰文：李明珠
舖王鄧成波家族旗下多個物業近年相繼被接管。當中太子道西90至94號大華大廈一籃子物業被銀主沒收後，最新以1.2億元沽出，呎價約5,660元。據悉，新買家為連鎖教育中心「數學思維教育有限公司（MATHCONCEPT EDUCATION LIMITED）」創辦人張志洪。
市場消息指，涉及的物業包括大華大廈地下F舖、1樓至4樓全層及天台部分，佔地面積約2.12萬平方呎。物業屬銀主盤，最新以1.2億元售出，折合呎價約5,660元。物業現時由護老院租用，最多可容納237人。
MATHCONCEPT創辦人入市
資料顯示，買家登記公司為Wider Nice Limited，公司股董事為張志洪，料為連鎖教育中心「數學思維教育有限公司（MATHCONCEPT EDUCATION LIMITED）」的創辦人。
鄧成波家族於2018年以2.5億元購入大華大廈一籃子物業，其後於去年正式淪爲銀主盤並推出放售，當中部分樓面單位早前已分拆售出。
