恒地土瓜灣壹沐加推41伙　入場580.68萬　周日首賣148伙超購8.5倍

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第一期加推第三張價單41伙，折實平均呎價18,458元，與第二張價單18,438元相若，入場費580.68萬元。另落實本周日（14日）首輪賣148伙，折實平均呎價18,179元，入場費456.3萬元。發展商表示，項目昨日已收到超過1,400個認購登記，以首輪發售148伙計，料超購8.5倍。



加推41伙 入場費580.68萬

是次加推41伙，實用面積由349至465平方呎，扣除最高折扣，折實價由580.68萬至965.52萬元，折實呎價由16,638至20,764 元。當中，入場單位為1座5樓B室，實用面積349平方呎，屬兩房，折實價為580.68萬元，折實呎價16,638元。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民

周日首輪賣148伙 涵蓋一至三房

另落實本周日首輪賣148伙，戶型涵蓋一至三房，當中一房涉23伙、兩房涉100伙，以及三房 涉25伙，折實平均呎價18,179元，實用面積由269至465平方呎，扣除最高折扣，折實價由456.3萬至965.52萬元，折實呎價由16,233至20,764 元。

當中，入場單位為1座5樓G及L室，實用面積269及272平方呎，屬一房，折實價為456.3萬元。