因盤源罕有 買家願高市價588萬買淘大花園「大兩房」 創2年新高
撰文：李明珠
出版：更新：
市場氣氛好轉，部分屋苑錄得兩年來二手新高價。九龍灣淘大花園一伙兩房單位最新以588萬元沽出，呎價12,148元，創屋苑2年新高。不過原業主於2021年高位買入，帳面仍需蝕讓112萬元，單位貶值16%。
香港置業高級區域董事陳子麟表示，該單位為淘大花園S座中層7室，實用面積484平方呎，屬大兩房戶型。原業主最初叫價608萬元，放盤僅一個月即獲新買洽詢。據悉，新買家為上車自用客，因心儀單位戶型屬屋苑罕有放盤，因此睇樓僅2次便迅速作出入市決定。最終議價以588萬元承接，折合呎價12,148元。
造價、呎價創2年新高 因盤源罕有買家決意入市
代理指，是次單位成交價及呎價均創屋苑近2年新高。由於屋苑大兩房戶型盤源稀少，單位更屬近期二手市場上唯一的放盤，即使單位價格創今年新高，買家仍決意入市。
持貨4年帳面蝕112萬
雖然單位高於市價成交，但原業主於2021年7月以約700萬元購入上述單位，持貨4年轉手，帳面需虧損逾112萬元，期内貶值約16%。
