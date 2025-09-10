興勝創建4.1億沽The Connaught酒店　料蝕1.77億　集團：變現良機

興勝創建（0896）公布，以4.1億元出售合資持有的西營盤干諾道西酒店「The Connaught」，預期該出售事項虧損1.77億元，交易將於下月15日或之前完成。



The Connaught位於西營盤干諾道西138號，樓高29層，總建築面積約41,705平方呎。酒店前身為服務式住宅太極軒138，興勝創建於2018年斥7.3億元收購並進行翻新為酒店。翻新工程於2019年完成，現共提供52個房間，每個房間均可飽覽180度無邊際維多利亞海景。

曾10億放售無果 現低最初叫價近六成沽

值得留意的是，興勝創建曾叫價10億元放售全幢，惟未獲承接，其於去年九月下調招標目標價至6億元，近期終以4.1億元連同股東貸款售出，最新售價較叫價低近6成。該交易將於下月15日或之前完成，預期錄得1.77億元虧損。

興勝創建：變現該物業價值之良機

興勝創建表示，董事不時對集團資產進行策略性審閱，出售事項為公司在當前市場環境下變現該物業價值之良機。由於出售事項乃經公平磋商後按一般商業條款進行，董事認為出售事項之條款屬公平合理，且出售事項符合公司及所有股東之整體利益。