恒地土瓜灣壹沐首輪賣148伙　暫沽77伙　大手客2090萬購4伙收租

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第一期今日（14日）首輪賣148伙，當中入場費為456.3萬元，屬一房單位。



【13:32】市場消息透露，該盤暫沽77伙。

【13:30】發展商表示，壹沐於今日（14日）11時開售，開售1小時內已獲超過兩成認購，其中A組錄一組大手客購入4間，包括兩間一房及兩間兩房。

【12:30】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組客戶斥資約2,090萬元，揀選四伙壹沐單位，包括兩間兩房及兩間一房單位，打算作長線收租之用，預計回報高逾3.5厘。

首輪賣148伙，戶型涵蓋一至三房，當中一房涉23伙、兩房涉100伙，以及三房 涉25伙，折實平均呎價18,179元，實用面積由269至465平方呎，扣除最高折扣，折實價由456.3萬至965.52萬元，折實呎價由16,233至20,764 元。

當中，入場單位為1座5樓G及L室，實用面積269及272平方呎，屬一房，折實價為456.3萬元。

兩年前以底價10.71億統一業權、每呎地價1.15萬

翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。