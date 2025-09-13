銀行由債主變業主　是淡市變好市先兆　人才之都推動金融科技創新

筆者早就提議過銀行回購銀主盤，這能夠對疲弱的樓市起最有力的提振作用。東亞銀行日前以約7.9億港元購入山頂歌賦山道15號豪宅，由原本的債主變成業主。此物業原由內地富商陳紅天於2016年以約21億元購入，9年後以7.9億低價出售，跌幅約62%，加上其他印花稅、装修費、律師費和佣金等支出，估計今次出售帳面大幅虧損超過70%。東亞銀行作為原貸款的債主，亦即銀主，當然希望以市場價格售予新買家，然而，大額物業在淡市中罕有買家，此物業在經過多次招標及拍賣均未能出售的情況下，東亞銀行選擇自己購買以減少損失乃無可厚非。



這類「債主變業主」的行為在近年樓市疲軟時比較常見，類似案例也出現在集友銀行以12.98億元購買上環文咸東街全幢，南洋銀行以18.7億元購買觀塘酒店等大型物業。此舉有利於銀行將壞帳轉化為資產，改善資產質素和負債表，這也反映最近樓市下行及銀行資產管理的一種策略。這一次的購買使東亞銀行能將原本作為不良貸款的銀主盤物業轉為資產，有助於改善銀行的資產負債表，屬於銀行資產調配的行動，也是化解壞帳、優化資產負債表的戰略措施。

銀行通過授信及戰略合作 支持房地產相關項目

從整體大碼銀主盤市場來看，這種做法相當正面，是淡市變好市的先兆。除了有自用需要之外，銀行購買物業一般不會作長線投資用途。就以東亞銀行購買歌賦山道15號物業的後續計劃，筆者認為會先對物業內籠稍作修繕整頓，讓其恢復豪宅應有的外觀，之後再將物業推出市場出售。這種做法屬典型的「債主變業主」後的資產管理策略，目的是透過修繕提升物業價值，待市場條件合適時，以較為合理的價格出售以回收資金，減少資產壞帳風險。

香港銀行目前主要的房地產相關策略集中在按揭貸款及金融服務方面，支持客戶購買住宅及樓花物業，並配合監管措施如提高供款與入息比率上限及調整按揭貸款條件。東亞銀行以金融服務和合作為主，暫時無公開宣布大規模進行房地產直接投資或開發的計劃，但確實會通過授信及戰略合作支持房地產開發商和相關項目，以期擴展其金融業務和穩固市場地位，筆者欣賞其靈活作風，相信對超級豪宅及工商物業市場起積極支援作用。

香港成為亞洲人才冠軍

另一方面，香港於瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）2025年世界人才排名中，躍升至全球排名第四，成為亞洲第一，並領先新加坡。此排名突顯香港在人才吸引力、人才就緒度及人才投資與發展等方面的表現均持續提升，證明香港政府自2022年底推出的搶人才措施已見顯著成效。香港成為亞洲人才冠軍展現了其強大的吸引力和競爭力，反映出香港在教育、創新環境和國際化方面的卓越表現。這不僅提升了香港的全球地位，也為經濟發展注入了新的動力。

香港成為人才之都，吸引更多國際優秀人才進來，推動科技創新和產業升級，增強國際合作機會，也強化香港作為金融、科技和文化中心的地位。整體來說，大大提升本地青年對未來的信心和發展機會，成為世界人才之都不僅是榮譽，更是香港可持續發展的重要基石。今天，香港房地產已不在是天價遙不可及，近年來住宅價格跌了近3成，幾百萬的房子到處可見；而工商舖市場更跌了5至7成不等，喜見銀主積極處理不良資產，大碼物業成交不斷。不少投資者和用家紛紛買進豪宅及工商物業，銀行也進行內購優質資產，這種趁低吸納以及保護資產的行動，的確非常明智。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。