結好控股1.09億大手連購滶晨10伙兩房　作投資用途

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸「滶晨」及「滶晨II」，最新錄得一組大手投資客連環購入10伙兩房內園單位，涉資近1.09億元，其中最高售價單位為2座21樓F單位，售價1,146.8萬元，呎價22,709元。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示， 亦有另一組大手客斥資4,576萬元，以招標形式購入兩伙「滶晨」三房戶，包括1(1B)座12樓P3單位，實用面積826平方呎，售價2,304.5萬元，呎價27,900元。

上述新買家為結好控股（0064），該公司發公告指，購入該盤2座6樓G室、7樓G室、8樓G室、9樓G室、10樓G室、11樓G室、18樓G室、19樓G室、20樓F室，以及21樓F室，實用面積502及505平方呎，均屬兩房戶。又指是次收購符合本集團的策略方針，並有助擴大本集團的現有物業投資業務。集團目前擬將該等公寓持作投資用途，以收取租金收入。

累售602伙、套現逾103億

「滶晨」及「滶晨II」開售至今合共售出602伙，共套現逾103億元，除了為2025年度全新項目吸金王，更成為本年度首個百億紅盤。當中不乏名人及本地富豪家族大手入市，約70%選用即供付款方法，平均成交呎價近27,000元。