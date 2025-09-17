施政報告2025｜世邦魏理仕：「按實補價」降地價成本及發展商壓力

【施政報告2025/李家超/施政報告】行政長官李家超周三（9月17日）早上11時發表新一份施政報告，發佈如成立「北都發展委員會」、推動大學城建設、靈活批撥土地及業權人可「按實補價」等一系列惠及房地產市場的政策。



世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，成立北都發展委員會，以及為該區發展引入專屬法律，將有助於簡化行政流程。這種做法可確保各項努力和投資能夠有效運用，從而實現資源的最佳分配與利用。同時，這也將降低發展風險，並提升參與該區項目的發展商利益。

世邦魏理仕估值及諮詢服務部主管鄭亥延表示，支持北部都會大學城的發展，並歡迎洪水橋／厦村（2026年）、牛潭尾（2028年）及新界北新市鎮（2030年）分階段推出用地，必須由工作小組引領，採取明確、以業界為主導的方針。當中洪水橋／厦村在基礎設施及發展準備方面最為成熟，應作為核心據點。

此外鄭亥延指，完全支持政府實施靈活的土地批租安排，包括長期租賃，以及多元化的分配方式，如公開招標、限制性招標及直接批地，以加快北部都會區的發展。這些非傳統做法能為發展商提供更大靈活性、降低進入門檻，並有助吸引更廣泛的投資興趣。

「按實補價」及分期繳付地價減低前期地價成本

鄭亥延又指，歡迎建議中的「按實補價」及分期繳付地價安排，這將大幅減低前期地價成本，並避免在區域仍在發展中時造成過度財務壓力。相信這些措施將減輕發展商的財政壓力、提升項目可行性，並鼓勵更多積極參與北部都會區的發展。

戴德梁行：支持非住宅物業計入投資移民投資額、帶動物業市場流轉

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄表示，就新資本投資者入境計劃，支持放寬計劃中有關買賣住宅及非住宅物業計入投資額的限制，相信相關調整不僅能夠吸引更多投資者來港，亦有助帶動高端住宅及非住宅物業市場流轉，為資本市場注入新動力。

建議政府清晰列明數據中心基建配套的落成時間表及技術規格

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝亦就施政報告以下議題作出回應，指歡迎政府於今年推出沙嶺數據園區用地招標，此舉有助進一步鞏固香港作為區域數據中心樞紐的地位，並推動相關產業發展。鑑於水源供應、電力容量、光纖網絡及道路交通等基建設施對數據中心運作至關重要。

戴德梁行建議，政府在招標文件中清晰列明各項基建配套的落成時間表及技術規格，以提升項目透明度，加強市場信心，並有助投資者及營運商更容易掌握投資成本及項目落成的日期。

過去政府由為壓抑樓市過熱狂出包括額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅在內的辣招稅，以至政府在2023年11月宣佈減辣至今的政策措施的樓市表現。

2023年宣佈樓市「減辣」

政府為針對近年樓市出現下行，在2023年10月施政報告宣佈為樓市「減辣」作出三大調整，當中包括將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。以及 優化專才「先徵後退」，改為為外來人才的置業業印花稅實施「先免後徵」，即暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項。而當時反映樓價的中原城市領先指數CCL，在2023年11月份時報153.59點。

事隔4個月再全面撤辣 樓價仍插6%

事隔4個月後，財政司司長陳茂波2024年2月的在財政預算案中宣佈全面撤辣，表明所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。

不過，減辣似乎未有對提振樓市起即時作用，參考中原城市領先指數CCL，在2024年3月初時的144.19點，反映在減辣至撤辣4個月內樓價仍下跌6%。

減辣至今近兩年 樓價不升反跌、輸逾一成

雖然政府為樓市全面撤辣，但樓價持續向下。政府為刺激樓市，財政司司長陳茂波在2025年3月的在財政預算案為樓市「加甜」，進一步放寬樓價400萬元或以下的住宅單位，印花稅由原先的6萬元，大幅降低99.8%減至100元並即時生效。

不過由2023年宣佈減辣至今已過去近兩年時間，但反映樓價的中原城市領先指數CCL仍然不升反跌，樓價在21個月內先後經歷「減辣、撤辣、加甜」的救市政策下，表現仍然下跌超過10%。

中原城市領先指數CCL在2023年11月份時報153.59點。

中原城市領先指數CCL在2023年8月份時報137.1點。

最早2010年推SSD壓抑樓市

至於回顧樓市辣招，最早可追溯至2010年11月，當時政府推出額外印花稅（SSD），限制市民在兩年內轉售單位，需要繳付樓高5至15%的SSD。兩年後政府為樓市「加辣」於2012年10月更推出SSD加強版，轉售時間限制調整為三年內，SSD稅款涉及樓價10至20%，當時政府更推出買家印花稅BSD，以限制非本地人士及以公司名義的買家，在港買樓時需繳付樓價15%的稅款。

不過事隔一年，政府於2013年2月份更推出雙倍印花稅（DSD），調整200萬元或以下物業，稅款由100元增至樓價1.5%，其餘物業稅率也加倍，由最高稅率4.25%增至8.5%。

惟樓價升勢未止，政府於2016年11月份及2017年4月再次出手，分別向買入第二套或以上物業的買家，劃一收稅樓價15%，以及採「一約多伙」15%從價印花稅，即買家以首次置業人士的名義，以一份合約購入多個單位，需繳付樓價15%的從價印花稅。