施政報告2025｜經絡曹德明：放寬投資入境料利好豪宅及非住宅

【施政報告2025/李家超/施政報告】行政長官李家超周三（9月17日）早上11時發表新一份施政報告，報告提出優化「新資本投資者入境計劃」，包括投資住宅房地產的物業成交價由須為5,000萬元或以上，放寬至3,000萬元或以上；以及投資非住宅地產可獲計入符合最低投資門檻的要求的總投資上限，由1,000萬元增加至1,500萬元。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，過往計劃投資於住宅物業的成交價須為5,000萬元或以上，門檻相對地高。現時政府優化計劃及降低門檻，預計可進一步引進更多人才，並吸引更多新資金落戶香港，為本港創造更多商機及投資機會。

豪宅買家借足七成比例升

另外，去年10月份政府放寬所有住宅物業的按揭成數，不論物業價值及是否自用，按揭成數上限統一為七成。曹德明指出，自放寬按揭措施推出以來，豪宅物業買家借盡七成按揭的比例顯著增加。根據經絡按揭轉介研究部資料顯示，今年購買3,000萬元或以上住宅物業，並透過經絡申請按揭的非本地買家中，借足七成按揭的比例達三成半。

放寬投資者入境門檻 料利好豪宅及非住市

曹德明認為，此次放寬「新資本投資者入境計劃」門檻，配合去年放寬按揭成數及撤辣等樓按措施，預計可進一步帶動豪宅以及非住宅物業的交投，對整體物業及按揭市場帶來提振作用。

過去政府由為壓抑樓市過熱狂出包括額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅在內的辣招稅，以至政府在2023年11月宣佈減辣至今的政策措施的樓市表現。

2023年宣佈樓市「減辣」

政府為針對近年樓市出現下行，在2023年10月施政報告宣佈為樓市「減辣」作出三大調整，當中包括將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。以及 優化專才「先徵後退」，改為為外來人才的置業業印花稅實施「先免後徵」，即暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項。而當時反映樓價的中原城市領先指數CCL，在2023年11月份時報153.59點。

事隔4個月再全面撤辣 樓價仍插6%

事隔4個月後，財政司司長陳茂波2024年2月的在財政預算案中宣佈全面撤辣，表明所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。

不過，減辣似乎未有對提振樓市起即時作用，參考中原城市領先指數CCL，在2024年3月初時的144.19點，反映在減辣至撤辣4個月內樓價仍下跌6%。

減辣至今近兩年 樓價不升反跌、輸逾一成

雖然政府為樓市全面撤辣，但樓價持續向下。政府為刺激樓市，財政司司長陳茂波在2025年3月的在財政預算案為樓市「加甜」，進一步放寬樓價400萬元或以下的住宅單位，印花稅由原先的6萬元，大幅降低99.8%減至100元並即時生效。

不過由2023年宣佈減辣至今已過去近兩年時間，但反映樓價的中原城市領先指數CCL仍然不升反跌，樓價在21個月內先後經歷「減辣、撤辣、加甜」的救市政策下，表現仍然下跌超過10%。

最早2010年推SSD壓抑樓市

至於回顧樓市辣招，最早可追溯至2010年11月，當時政府推出額外印花稅（SSD），限制市民在兩年內轉售單位，需要繳付樓高5至15%的SSD。兩年後政府為樓市「加辣」於2012年10月更推出SSD加強版，轉售時間限制調整為三年內，SSD稅款涉及樓價10至20%，當時政府更推出買家印花稅BSD，以限制非本地人士及以公司名義的買家，在港買樓時需繳付樓價15%的稅款。

不過事隔一年，政府於2013年2月份更推出雙倍印花稅（DSD），調整200萬元或以下物業，稅款由100元增至樓價1.5%，其餘物業稅率也加倍，由最高稅率4.25%增至8.5%。

惟樓價升勢未止，政府於2016年11月份及2017年4月再次出手，分別向買入第二套或以上物業的買家，劃一收稅樓價15%，以及採「一約多伙」15%從價印花稅，即買家以首次置業人士的名義，以一份合約購入多個單位，需繳付樓價15%的從價印花稅。