施政報告｜一文看清北都發展　北都發展委員會下設「三大工作組」

【施政報告2025/李家超/施政報告/不斷更新】行政長官李家超周三（9月17日）早上11時發表新一份施政報告，李家超再度表示對北都發展心急如焚，認為北部都會區基本規劃已經出台，現時是加快發展北都的最佳銜接期。本文將一文看清北部都會區最新發展及部署。



成立「北都發展委員會」

「北都發展委員會」下設三個工作組，包括「發展及營運模式設計組」、「大學城籌劃及建設組」、「規劃及發展工作組」 。

簡化行政措施 拆牆鬆綁

●引入快速審批制度，採納各地優秀的建築方法，結合海外和內地的成功建造技術、用料和設備等，降低工程成本並縮短工期

●以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目

●以多元開發模式，包括原址換地、「片區開發」等，推動市場參與，加速發展

●靈活批撥土地，推動企業落戶和投資。倘若以租約而非地契批出，租期可長於七年，提供更大彈性。配合不同產業政策，可採用公開招標、限制性招標或直接批地的模式。有消息人士指，若以租約而非地契批出，租期最長可續期兩次，每次為期7年，即最長可租21年

●以「按實補價」減低北都補地價資金成本，即地契修訂過程中，視乎地塊情況，容許業主無須按規劃地積比率上限計算的最高樓面進行補地價，改以實際興建樓面及實際用途釐定應繳補價，並考慮容許發展商按實際開發規模分階段補繳地價

「加快發展北都」專屬法律

●訂立加快發展北都專屬法例，授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司

●為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金

●管理指定地區跨境流動的便捷方法，包括人流、物流、資金流及數據和生物樣本流

●加快批出建築圖則；放寬各分區大綱圖的准許用途及微調發展參數

北部都會區一帶建設及交通基礎設施

圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

行政長官李家超。（廖雁雄攝）

古洞附近一帶。

行政長官李家超。（廖雁雄攝）

行政長官李家超。（廖雁雄攝）

行政長官李家超指，將領導「北都發展委員會」，制訂北都各發展區的營運模式，推動大學城建設；拆牆鬆綁簡化行政程序。

北部都會區為香港未來發展重點地區。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)