施政報告｜一文看清北都發展 北都發展委員會下設「三大工作組」
撰文：蔡偉南 黃祐樺 李明珠 李煥好 黃文琪
出版：更新：
【施政報告2025/李家超/施政報告/不斷更新】行政長官李家超周三（9月17日）早上11時發表新一份施政報告，李家超再度表示對北都發展心急如焚，認為北部都會區基本規劃已經出台，現時是加快發展北都的最佳銜接期。本文將一文看清北部都會區最新發展及部署。
成立「北都發展委員會」
「北都發展委員會」下設三個工作組，包括「發展及營運模式設計組」、「大學城籌劃及建設組」、「規劃及發展工作組」 。
簡化行政措施 拆牆鬆綁
●引入快速審批制度，採納各地優秀的建築方法，結合海外和內地的成功建造技術、用料和設備等，降低工程成本並縮短工期
●以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目
●以多元開發模式，包括原址換地、「片區開發」等，推動市場參與，加速發展
●靈活批撥土地，推動企業落戶和投資。倘若以租約而非地契批出，租期可長於七年，提供更大彈性。配合不同產業政策，可採用公開招標、限制性招標或直接批地的模式。有消息人士指，若以租約而非地契批出，租期最長可續期兩次，每次為期7年，即最長可租21年
●以「按實補價」減低北都補地價資金成本，即地契修訂過程中，視乎地塊情況，容許業主無須按規劃地積比率上限計算的最高樓面進行補地價，改以實際興建樓面及實際用途釐定應繳補價，並考慮容許發展商按實際開發規模分階段補繳地價
「加快發展北都」專屬法律
●訂立加快發展北都專屬法例，授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司
●為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金
●管理指定地區跨境流動的便捷方法，包括人流、物流、資金流及數據和生物樣本流
●加快批出建築圖則；放寬各分區大綱圖的准許用途及微調發展參數
北部都會區一帶建設及交通基礎設施
