施政報告2025｜利嘉閣廖偉強：報告聚焦長遠規劃　料樓市溫和復甦

【施政報告2025/李家超/施政報告】行政長官李家超周三（9月17日）早上11時發表新一份施政報告，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，行政長官李家超發表的任內第四份《施政報告》，在樓市方面的直接著墨雖不多，但整體政策方向對市場仍具正面意義。



他又指，報告重點聚焦經濟發展與區域整合，包括優化「新資本投資者入境計劃」、加快推進北部都會區發展，以及放寬非本地自資學生招生比例至50%，這些措施均對樓市帶來間接但積極的影響。



投資門檻優化 吸引高資產來港

廖偉強表示，「新資本投資者入境計劃」(投資移民)的優化允許投資者購置工商舖物業時，可計算的額度增至1,500萬元，而買入住宅的門檻則降至3,000萬元，覆蓋更多豪宅，預計將吸引更多高資產人士來港，為高端住宅及商用物業市場提供支持。同時，北部都會區的加速發展將進一步促進與大灣區的融合，長遠有望帶動區域內土地價值及住屋需求。此外，非本地自資學生比例提高，將增加租務市場需求，尤其利好大學周邊的租賃市場。

施政報告聚焦長遠規劃 樓市穩中向好

他總結，本次《施政報告》以穩健為基調，政策重心放在經濟結構調整與長遠區域規劃，而非短期樓市刺激。這種做法符合當前樓市已逐步回穩、樓價溫和向上的趨勢，避免市場過熱的風險，同時為未來提供可持續的發展動力。

樓市見底回穩 料溫和復甦上升

對於後市的展望，廖偉強預計樓價將保持溫和復甦走勢，受惠於資金流入、區域發展及人才政策，中高端物業及租務市場表現料較突出。整體而言，香港樓市已見底並逐步回穩，未來將趨向有序上升而非大幅波動。

過去政府為壓抑樓市過熱狂出包括額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅在內的辣招稅，不過在2023年11月宣佈減辣。

2023年宣佈樓市「減辣」

政府為針對近年樓市出現下行，在2023年10月施政報告宣佈為樓市「減辣」作出三大調整，當中包括將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。以及 優化專才「先徵後退」，改為為外來人才的置業業印花稅實施「先免後徵」，即暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項。而當時反映樓價的中原城市領先指數CCL，在2023年11月份時報153.59點。

事隔4個月再全面撤辣 樓價仍插6%

事隔4個月後，財政司司長陳茂波2024年2月的在財政預算案中宣佈全面撤辣，表明所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。

不過，減辣似乎未有對提振樓市起即時作用，參考中原城市領先指數CCL，在2024年3月初時的144.19點，反映在減辣至撤辣4個月內樓價仍下跌6%。

減辣至今近兩年 樓價不升反跌、輸逾一成

雖然政府為樓市全面撤辣，但樓價持續向下。政府為刺激樓市，財政司司長陳茂波在2025年3月的在財政預算案為樓市「加甜」，進一步放寬樓價400萬元或以下的住宅單位，印花稅由原先的6萬元，大幅降低99.8%減至100元並即時生效。

不過由2023年宣佈減辣至今已過去近兩年時間，但反映樓價的中原城市領先指數CCL仍然不升反跌，樓價在21個月內先後經歷「減辣、撤辣、加甜」的救市政策下，表現仍然下跌超過10%。

最早2010年推SSD壓抑樓市

至於回顧樓市辣招，最早可追溯至2010年11月，當時政府推出額外印花稅（SSD），限制市民在兩年內轉售單位，需要繳付樓高5至15%的SSD。兩年後政府為樓市「加辣」於2012年10月更推出SSD加強版，轉售時間限制調整為三年內，SSD稅款涉及樓價10至20%，當時政府更推出買家印花稅BSD，以限制非本地人士及以公司名義的買家，在港買樓時需繳付樓價15%的稅款。

不過事隔一年，政府於2013年2月份更推出雙倍印花稅（DSD），調整200萬元或以下物業，稅款由100元增至樓價1.5%，其餘物業稅率也加倍，由最高稅率4.25%增至8.5%。

惟樓價升勢未止，政府於2016年11月份及2017年4月再次出手，分別向買入第二套或以上物業的買家，劃一收稅樓價15%，以及採「一約多伙」15%從價印花稅，即買家以首次置業人士的名義，以一份合約購入多個單位，需繳付樓價15%的從價印花稅。