委員會及責任制　施政報告顯擔當　減息周期可令樓市衝出重圍？

日前行政長官李家超發表今年2025年《施政報告》，筆者形容是一份非常全面的報告，特首李家超在出席問答大會時表現從容，回答問題精準專業，完全不像武官出身，越來越有領袖風範。施政報告聚焦經濟民生，房屋政策穩中求進，北部都會區發展更是重中之重。筆者欣賞特首李家超銳意改革的決心，他形容為香港未來發展心急如焚，成立「北都發展委員會」，自己親自出任主席，委員會還包含三个工作组，由司長級領導工作小組，分別負責發展及營運模式設計、大學城籌劃及建設，以及其他相關工作。



《施政報告》中亦提出成立「AI效能提升組」和「社會高齡化對策工作組」，分別負責推動人工智能應用及應對社會老齡化挑戰。更特別成立「部門首長責任制」，這一責任制旨在系統化、制度化部門首長的責任擔當，確保他們對部門運作負主要責任。筆者認為這個問責機制非常重要，某些部門確實存在監管不力甚至嚴重失職的情況，例如香港商廈或商場的管理費每呎高達8至10元，就是因為商用電梯、冷氣系統等的保養維修出現寡頭壟斷，引致收費普遍出現濫收或亂收現象，因此產生巨額冷管費，嚴重影響香港營商環境，這一點，政府相關部門有疏忽監管之嫌，的確須負很大責任。

此外，關於筆者最關心的房屋政策，《施政報告》中並無如坊間預期般推出「購房通」，或減免600萬元以下物業的買樓印花稅，其實這些早在筆者預料之中，近年大量資金已經湧入香港，細價樓暫時並沒有迫切需要內地資金來作支撐；而中小型物業市場已穩步向好，沒必要再減細碼印花稅來刺激交投。反倒是豪宅及工商舖的大碼市場形勢較為嚴峻，應當減少這部份大碼物業的印花稅，如從4.25%減至3.75%，便能更加刺激物業交投，豪宅及工商舖成交增加，政府的印花稅收入能夠「因減得加」，一方面能增加港府庫房收入，另一方面幫助香港經濟復甦。

優化投資工商舖 支援基層購居屋

最新政策將新資本投資者入境計劃進一步優化，申請人在香港購買住宅物業的投資門檻由5,000萬港元下調至3,000萬港元，提升海外資金流入豪宅及高端物業，有利推動豪宅市場需求；同時也調高申請人可投資工商舖的金額由1,000萬增加至1,500萬元，這個加幅亦對較為疲弱的工商物業市場有提振作用，進一步吸引資本雄厚人士來港投資及定居，預期可推動資金流向工商物業及豪宅市場。此外，政府極力打造「留學香港」品牌，非本地生以自費方式留學香港的非資助學額獲准增加。由2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至50%，預期非本地生高達9萬多人；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%增至120%。香港成為亞洲教育中心樞紐，將為本港帶來極大商機。

至於公營房屋及資助房屋政策方面，正如筆者多年來的提倡，增加資助房屋比例，讓更多人上車置業，擁有自己物業便更有歸屬感。施政報告中加大白居二（白表居屋第二市場）配額，由7000個增加1000個，並將白表配額比例由40:60調整至50:50，這是很好的做法，有利更多公屋租戶置業，以及騰出原有公屋讓資源可以流轉。新一期居屋及綠置居的轉讓限制期由15年降至10年，也更能鼓勵基層市民向上流動。總結來說，施政報告側重增加公營及資助房屋供應，優化北部都會區發展流程及土地供應，加強吸引國際資本投資高端物業，這些措施共同利好香港整體地產市場，未來樓價將穩步向好。

美聯儲終於減息0.25釐，也意味著減息周期開始，預期今年年底之前仍有2次減息機會，明年也會再減息1至2次。減息周期來臨，樓市能否衝出重圍？很明顯，減息吸引資金流入樓市，低息環境使定期存款回報下降，資金尋求更高收益，房地產作為重要資產吸引力上升，帶動投資性需求，支持樓價穩定和復甦。香港金融股市如日中天，恆生指數今年至今升幅高達3成，另一邊廂的工商舖價格卻跌幅過大，形成強烈對比，也正吸引不少投資者的目光，這些資金正在醞釀趁低吸納。中小物業已開始見底回升，物業市場是互相帶動的市場，所謂一環扣一環，價格落後的豪宅及工商舖市場，也將撥開雲霧見青天。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。