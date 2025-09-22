「慕詩陳」2.2億沽中遠大廈　呎價1.1萬創15年新低　中科健康承接

由慕詩國際（Moiselle）（0130）主席及行政總裁陳欽杰（慕詩陳）持有的上環中遠大廈23樓全層單位，早於2021年11月以意向價約5.52億元推出招標。不過該全層甲級寫字樓直至近月落實以2.2億元沽出，較約4年前叫價大幅低約60%。而是次成交呎價低見約11,141元，創大廈過去15年新低水平。至於接貨新買家為中科健康國際（香港）有限公司。



2021年意向價高達5.52億 終劈價6成沽

上述成交個案為中遠大廈23樓全層，面積約19,746平方呎，在9月份以2.2億元沽出，成交呎價低見約11,141元，創大廈過去15年新低水平。新買家為中科健康國際(香港)有限公司（ZHONGKE HEALTH INTERNATIONAL (H.K.) CO., LIMITED），其公司董事包括該公司總裁馮鵬、董事長王連安等。

至於原業主為萬興創富有限公司（SUCCESS CAPITAL INVESTMENT LIMITED ），其公司董事包括資深投資者、慕詩國際（Moiselle）（0130）主席及行政總裁陳欽杰（慕詩陳）。

陳欽杰2009年筍價執撻訂貨 惟僅賺一成

翻查資料，上述全層單位的對上一名業主，於2008年7月以約2.28億元入市，不過同年10月份取消交易，相隔近一年，即2009年9月獲陳欽杰以1.99億元買入，及後一直用作收租。以最新成交價2.2億元計，陳欽杰持貨約26年帳面賺2,000萬元或一成。