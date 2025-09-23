佳明擬52.5億沽全部4個數據中心　新加坡數據中心公司承接

數據中心獲市場追捧。佳明集團控股（1271）宣布，擬以52.5億元沽出集團持有的全部4個數據中心，新買家為是一家總部位於新加坡的數據中心投資及開發公司，在亞太地區開發及營運數據中心。



佳明集團控股宣布，與一名有意買方周一（22日）訂立一份不具法律約束力的指示性條款書，據此，公司擬出售全部四個數據中心項目的整個組合，其中將包括於內部重組後收購Wellford Properties Holdings Limited的全部股權，以及收購偉豐置業有限公司的全部股權。佳明又指，於公佈日期，WPHL及偉豐均為集團的全資附屬，潛在出售事項的總潛在代價為52.5億港元；潛在出售事項須待雙方簽署。

新買家為新加坡數據中心公司

根據公開資料，有意買方是一家總部位於新加坡的數據中心投資及開發公司，在亞太地區開發及營運數據中心。

集團表示目前收到有意買方的條款書，磋商收購本集團持有的全部4個數據中心。該公司表示，集團一直探索各種方法改善其流動資金，並將其資產負債表去槓桿化，其中包括加快銷售剩餘的物業存貨、預售在建的物業開發項目以及出售集團若干數據中心。

套現所得用於償還集團銀行借款、降低財務成本

董事會認為，針對整個數據中心資產組合的單一、綜合交易的要約旨在更具戰略優勢，並為集團去槓桿目標帶來更大確定性及價值。若潛在出售事項得以實現，預計其大部分所得款項淨額將用於償還本集團的銀行借款，從而減少其大部分債務、降低其財務成本，並能夠將財務資源重新分配至未來的發展及增長機遇。

數據中心分佈荃灣、葵涌、粉嶺

據佳明網頁資料，目前該集團持有兩座高端數據中心大樓，分別位於荃灣的 iTech Tower，及位於葵涌的 iTech Tower 2，合共提供近10萬平方呎架空地台面積。另外，在2020年，該集團購入粉嶺安居街3號地皮及粉嶺安全街8號地皮，面積分別約17,900及19,100平方呎，積極拓展數據中心業務。

6月份擬21.5億沽兩數據中心 惟未達成最終協議

翻查資料，在今年6月份，佳明集團 （1271）宣布出售旗下兩個粉嶺的數據中心項目於潛在買家，共涉資21.5億元，該潛在買家爲數據基礎設施建築商。不過佳明最新公佈披露，該等資產的盡職審查已基本完成，結果被視為總體令人信納。然而，經過盡職審查過程，雙方未能就若干關鍵商業條款達成共識，且於獨家期屆滿前未達成最終協議。