颱風樺加沙｜打風前夕入市啟德海灣連沽5伙　滶晨兩房近1200萬沽

【超強颱風樺/打風】超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台會在今日（23日）下午2時20分改發8號風球，有買家趁打風出手買新樓。 由嘉華（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣，於今日超級颱風「樺加沙」襲港前夕錄得5宗成交，套現約3,000萬元。



發展商表示，啟德海灣在襲港前夕錄得5宗成交，均為一房單位，套現約3,000萬元。其中成交單位包括第2B座21樓F單位，實用面積307平方呎，成交價605.1萬元，呎價19,710元。

啟德海灣至今累積售出423伙，佔可供發售單位逾92%，套現金額約36億元。

啟德海灣

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II亦錄成交。發展商表示，儘管天文台即將改發8號風球，亦無阻買家入市意慾。項目的第2座22樓B單位，實用面積497平方呎，屬兩房兩套設計，售價1,198.5萬元，呎價24,115元。

累售628伙、套現逾107億元

發展商表示，「滶晨」及「滶晨II」開售至今合共售出628伙，共套現逾107億元。當中不乏名人及本地富豪家族大手入市，約70%選用即供付款方法，平均成交呎價近27,000元。

黃竹坑滶晨。