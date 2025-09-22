嘉里何文田皓畋四房3200萬撻訂重售　賣平2300萬、4年半劈42%

嘉里（0683）旗下何文田皓畋錄得一宗撻訂重售個案，一伙四房戶最新3,200萬元連車位沽出，呎價21,666元。最新成交價較9月15日撻訂時賣平2,300萬元，4年半減價近42%。



據成交紀錄冊顯示，是次成交為何文田皓畋第6座25樓B室，實用面積1,477平方呎，屬四房間隔，新近以3,200萬元連車位沽出，呎價21,666元，買家採101天成交期，未獲發展商提供任何優惠。

2021年4月入市 3年特長成交期、採「先住後付」

資料顯示，單位最先於於2021年4月以5,500萬元沽出，呎價37,238元，當時採1138日即3年的特長成交期，並享提早佔用及延期成交1年優惠。惟單位其後於9月15日月終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂13%涉約715萬元。

原買家終輸715萬訂金

其後發展商最終重新招標推售，以最新成交價較撻訂前賣平2,300萬元，4年半減價近42%。