恒地灣仔活道住宅命名「woodis」　主打兩房戶、最快月底首輪銷售

恒地（0012）旗下灣仔活道住宅項目今日（22日）命名為「woodis」，涉及167伙，主打兩房單位，佔全盤逾6成半。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目兩伙交樓標準的示範單位，預計本月底上載樓書、本月底至下月初展開首輪銷售，定價參考西營盤至銅鑼灣項目，預計關鍵日期為2027年2月28日。



主打兩房單位 佔全盤逾6成半

項目提供167伙，涵蓋一房至三房間隔，主要兩房間隔，當中一房戶提供22伙、兩房戶提供110伙、三房戶提供22伙，另包括13伙特色單位。另項目設基座商業零售空間，逾4700平方呎，以及住客會所「Club woodis」，會所連園林面積逾3,600平方呎。

恒基物業代理有限公司營業（二）部副總經理李菲茹表示，項目有灣仔、會展及銅鑼灣港鐵站的3站優勢。亦坐落灣仔區中學 6及12區小學校網，預計項目將吸引鍾情名校網、各區的家庭客及投資者。