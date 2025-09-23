颱風樺加沙｜打風重災區有成交!杏花邨全海景三房1250萬沽、賺9倍

【超強颱風樺加沙/打風】超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台在今日（23日）下午2時20分改發8號風球。向來為打風水浸重災區的柴灣杏花邨，新近錄得逾千萬三房成交個案。



美聯物業杏花邨助理營業董事李聖智表示，最新成交為杏花邨第46座中層8室，實用面積約826平方呎，單位向東南及擁有全海景致，屬屋苑內優質放盤，故獲外區客垂青以1,250萬元入市，呎價約15,133元。屋苑本月至今暫錄得約9宗買賣。

1989年買入價不足120萬 長情業主大賺9倍

李聖智指出，上述成交單位為三房套房連儲物房間隔，有露台，而且單位坐擁全海景，為優質放盤，並獲外區用家垂青，加上買家亦鍾情屋苑有海濱長廊，樓價亦合預算，故拍板以1,250萬元入市。原業主於1989年7月以約119.598萬元購入物業，是次轉手帳面大幅獲利約1,130.402萬元或升值逾9倍。

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午1時許港島杏花邨不時有大浪拍岸，激起海濤，市民在遠處觀看。（廖雁雄攝）

杏花邨三房戶788萬沽

此外，中原地產杏花邨第二分行區域營業經理鄭俊輝表示，該行促成杏花邨49座低層7室買賣成交，實用面積659平方呎，3房2廁間隔，連露台，望東南海景，最新以788萬元成交，呎價11,958元。

據了解，新買家為同區換樓客，已睇樓一段時間，曾與心儀單位失之交臂，是次參觀上址，心儀其間隔及方向，為免再次錯失時機，即場還價洽購，最終成功購入心水單位。原業主則於2007年以388萬元購入單位，持貨18年，是次沽出賬面獲利400萬元，單位升值1倍。

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午1時許港島杏花邨不時有大浪拍岸，有市民趁不大浪時走近觀看。（廖雁雄攝）

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午1時許港島杏花邨不時有大浪拍岸，激起海濤，在旁觀看市民即閃避。（廖雁雄攝）