最自由經濟體&金融中心季軍　全球IPO集資稱冠　樓價不會長期下跌

近日香港可謂雙喜臨門，首先是蟬聯全球最自由經濟體，再次揚威國際，充分肯定香港的自由市場優勢，以及擁有開放、高效和公平的營商環境。香港將一如既往堅定保持自由港的地位、實行自由貿易、簡單低稅制等政策，維持資金、資訊、貨物和人才自由流動，發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能。同時歡迎海內外資金、企業來港開設家族辦公室、基金公司，以及參與各項投資興業；也吸引各類人才、中外學生來港發展事業，接受本港優質教育等等。



其次，根據《全球金融中心指數》報告，香港整體評分繼續位列全球第三，在亞太區排名第一。值得一提的是，本港最新排名與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距，分別收窄至2分和1分，這也說明香港下次的評分隨時可以超英趕美，坐亞望冠更上一層樓。今年成績再次取得亞太區第一，力壓主要對手新加坡，成績也令人鼓舞；香港在金融科技、營商環境、基礎設施等領域排名更躍升至全球第一，彰顯香港作為國際金融中心領先地位。實事求是地說，如果還有一些持不同政見者，還要在網上唱衰香港是金融中心遺址，恐怕這種居心叵測的搏流量方式再也沒有人相信了。

很明顯，當今世界局勢持續緊張，令企業和資金投向相對安全穩定的東方國度，香港擁有獨特地位和制度優勢，自然受到海內外財團青睞。香港把握世界投資者重新配置資產機遇，鞏固國際金融中心地位；持續強化股票市場，構建國際領先的債券市場及蓬勃的貨幣市場，促進保險業與資產及財富管理業發展；加速發展新增點，建立國際黃金交易市場，推動金融科技和綠色可持續金融發展。香港金融市場的蓬勃從港交所（00388）的集資額可見一斑，受惠6隻集資逾10億美元的超大型新股上市，包括寧德時代、紫金黄金國際等，如今港交所以1823億元集資額，位居全球新股集資（IPO）排名首位。

金融市場蓬勃 工商價格吸引

根據目前走勢預測，今年本港將有80隻新股掛牌，總集資規模介乎2500億至2800億元，有望接近2018年水平，成為全球集資額冠軍。身處如此輝煌的股市大時代，筆者也想更加投入其中，如果未能分一杯羹，會是一種遺憾。因此要重新調整投資組合，增加投資股市和新經濟方面的比例，緊貼大時代步伐，才不會被時代拋棄，所謂「活到老學到老」，要保持終身學習的態度。人們對股市繼續繁榮沒有太大爭議，然而對於樓市前景的看法卻好壞參半，隨著利率向下趨勢已成，大多數人覺得住宅沒有問題，應該止跌回穩，甚至可以輕微上升了；可是對於商業物業，多數人仍然認為十分嚴峻，價格還會進一步下跌。究竟經歷大洗禮的工商舖市場，還會一直差下去嗎？

筆者持不同看法，認為工商舖市場已經見底，價格在U型的底部打底鞏固之中，如今正是低吸筍盤的極佳時機，本人並非鼓吹大家買樓，投資有風險，應該量力而為。近日盛傳某大型銀行準備處理一批不良資產，涉及總共30億美元商業物業，這是現今香港銀行最大的一筆不良資產，引起市場擔憂，恐怕價格被「愈踩愈深」。筆者反倒覺得這是一件好事，該來的就讓它來，世上沒有解決不了的事情，相信透過出售、重組或注資等，不久的將來，不良資產將會變成良好資產。基於上述香港最自由經濟體、國際金融中心優越地位、以及IPO集資全球稱冠的描述，如果大家同意香港是國際大都市，那麼為什麼香港樓價還要繼續下跌呢？比如曾經與山頂豪宅同價的港島核心頂級商廈，價格從以往每平方呎5萬到6萬元，跌至每呎1.5萬至2萬元，筆者就真的認為很吸引！

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。