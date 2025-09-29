拍賣場轉旺吸引過百名準買家出席　樓齡61年九龍城舊樓搶高48%！

物業市場氣氛略為好轉，私人拍賣場吸引過百名準買家出席。環亞拍賣今日（29日）舉行拍賣會，推出多達61項物業，吸引多達110至130名準買家到場，最終即日沽出10項物業。當中有兩項樓齡超過60年的遺產舊樓物業，大幅搶高沽出過百萬元成功沽出。



推拍61項物業、即日沽出10項

其中兩項市區遺產舊樓物業大幅搶高沽出，包括1964年落成的九龍城賈炳達道53至55號、城南道80號舊樓，該廈2樓A室，實用面積678平方呎，屬遺產貨，開價299萬元，搶高145萬元或48%，以444萬元沽出，成交呎價6,549元。

油麻地新填地街遺產貨搶高125萬

至於另一項為1959年落成的油麻地新填地街201號舊樓，該廈2樓實用面積783平方呎，屬遺產貨，開價350萬元，搶高125萬元或36%，以475萬元沽出，成交呎價6,066元。

西營盤昇雲大廈搶高100萬沽

西營盤德輔道西66號昇雲大廈6字樓，實用面積327平方呎，開價220萬元，為全場最多準買家競投的物業，最終搶高45%或100萬元，以320萬元沽出，成交呎價約9,786元。

居屋方面亦有成交，鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑25樓2室，實用面積376平方呎，自由市場開價308萬元，搶高至380萬元沽出，成交呎價11,621元。

同場沽出2項銀主盤

此外，拍賣會錄得2宗銀主盤成交，包括尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈2樓70號舖，以及西貢清水灣近坑口永隆路銀林閣7號洋房，分別以134萬及2120萬元沽出。

