拍賣場轉旺吸引過百名準買家出席 樓齡61年九龍城舊樓搶高48%！
撰文：蔡偉南
出版：更新：
物業市場氣氛略為好轉，私人拍賣場吸引過百名準買家出席。環亞拍賣今日（29日）舉行拍賣會，推出多達61項物業，吸引多達110至130名準買家到場，最終即日沽出10項物業。當中有兩項樓齡超過60年的遺產舊樓物業，大幅搶高沽出過百萬元成功沽出。
推拍61項物業、即日沽出10項
其中兩項市區遺產舊樓物業大幅搶高沽出，包括1964年落成的九龍城賈炳達道53至55號、城南道80號舊樓，該廈2樓A室，實用面積678平方呎，屬遺產貨，開價299萬元，搶高145萬元或48%，以444萬元沽出，成交呎價6,549元。
↓↓九龍城賈炳達道53至55號、城南道80號2樓A室↓↓
+3
油麻地新填地街遺產貨搶高125萬
至於另一項為1959年落成的油麻地新填地街201號舊樓，該廈2樓實用面積783平方呎，屬遺產貨，開價350萬元，搶高125萬元或36%，以475萬元沽出，成交呎價6,066元。
↓↓油麻地新填地街201號2樓↓↓
+5
西營盤昇雲大廈搶高100萬沽
西營盤德輔道西66號昇雲大廈6字樓，實用面積327平方呎，開價220萬元，為全場最多準買家競投的物業，最終搶高45%或100萬元，以320萬元沽出，成交呎價約9,786元。
居屋方面亦有成交，鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑25樓2室，實用面積376平方呎，自由市場開價308萬元，搶高至380萬元沽出，成交呎價11,621元。
同場沽出2項銀主盤
此外，拍賣會錄得2宗銀主盤成交，包括尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈2樓70號舖，以及西貢清水灣近坑口永隆路銀林閣7號洋房，分別以134萬及2120萬元沽出。
↓↓西營盤德輔道西66號昇雲大廈6字樓↓↓
+2
西半山天御第2期上樓書 三層複式戶1.25萬呎 全港最大分層單位永泰、萬科沙田UNI Residence加推24伙 周五發售58伙恒地灣仔活道「woodis」167伙 主打兩至三房 最細244呎連平台戶內房爆煲！雅居樂九龍塘義本道地盤被接管 兩年前9.66億完成強拍