啟德柏蔚森現樓住客會所曝光　設五大區域、佔地7.6萬呎｜多圖

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤柏蔚森，今日（2日）首度開放住客會所Forest Pavilion予傳媒參觀。發展商透露，凡透過招標購入指定三房戶型的買家，若同時購入車位，將享有扣減20萬元的車位認購優惠，以照顧家庭客所需。



遠東發展地產總裁方文昌表示，項目會所Forest Pavilion以森林浴為設計概念，連園林佔地逾7.6萬方呎，設五大區域，提供50項設施。包括50米戶外游泳池、25米室內游泳池、海景宴會廳、兒童天地及羽毛球場等。而管理費為每呎5.5元。

↓↓啟德柏蔚森現樓住客會所Forest Pavilion↓↓

啟德柏蔚森累售700伙、套現逾48億

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目自開放現樓示位，錄得逾500組睇樓客，在不足一個月內累積售出37個單位，套現2.65億元，買家中不乏用家、投資客、專才及外籍人士。項目自開售以來累售700伙，套現逾48億元。

項目位處名校網，何家欣指，觀察到近期家庭客對三房戶型的查詢增加。為照顧家庭客所需，項目推出新銷售安排，下星期起凡招標購入指定三房戶型的買家，若同時購入車位，將享有扣減20萬元的車位認購優惠。該項目共提供146個車位，平均售價約為200萬元。另外何家欣透露，未來加推單位，將有3至5%提價空間。

遠東發展地產總裁方文昌（左二），新世界發展營業及市務部總監何家欣（右二）。