投資者黎永滔尖沙咀美麗都撻訂舖　2600萬再放售、較去年作價低7%

資深投資者黎永滔去年5月份曾以2,800萬元沽出尖沙咀彌敦道一個地舖連一樓物業，較2009年買入價4,800萬元，帳面蝕讓約2,000萬元或42%。不過即使蝕讓賣舖依然遭到撻訂，上述舖位最新再以2,600萬元重新放售，較去年成交價再低7%。



美聯旺舖營業經理陸澤森表示，上述舖位為尖沙咀彌敦道54至64B號美麗都大廈地下34號舖連一樓28號舖，地下建築面積約750平方呎，一樓建築面積約400平方呎。資料顯示，該物業於2009年以4,800萬港元購入，現時連租約放售，意向售價約2,600萬元，較最初叫價3,200萬元下調約18.8%。

去年5月曾以2800萬沽、當時蝕讓42% 惟最終撻訂

值得留意，上述舖位在2024年5月份曾以2,800萬元沽出，當時已經需要蝕讓42%，不過最終撻訂。

陸澤森指出，物業現由加密貨幣交易所「港兌數字貨幣」承租，月租約8萬元，租約期至2027年6月底，以現時租金計算，每年租金回報率高達3.7%。物業位於傳統名貴鐘錶零售區，毗鄰K11商場及多個國際名錶品牌專門店，區內遊客及本地消費人流暢旺。

尖沙咀彌敦道54至64B號美麗都大廈地下34號舖連一樓28號舖

去年4月黎永滔3050萬沽出同一大廈舖 蝕一半

黎永滔在2024年4月份亦有沽出美麗都大廈的舖位物業，當時以3,050萬元沽出美麗都大廈地下35號舖，面積為593平方呎，以成交價3,050萬元計算，呎價為51,433元。黎永滔於2008年以6,280萬元購入有關舖位，即持貨16年，帳面蝕3,230萬元或貶值51%。