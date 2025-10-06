新地啟德天璽．天第2期下周二招標賣24伙　均屬四房、最大2230呎

新地（0016）旗下啟德天璽．天第2期昨日（5日）上載銷售安排第1及第2號，以招標形式發售共24伙單位。該批單位屬第1座的A至C單位，以及第2座的A1及C單位，將於下周二（14日）起開始接收標書。發展商表示，是次招標單位全部均為四房間隔，實用面積由874平方呎至2,230平方呎。



銷安第1號涵蓋共15伙 最大2230呎

當中銷售安排第1號涵蓋共15伙，當中5伙為標準分層單位中面積最大的四房雙套戶，位於第1座的A單位，實用面積2,230平方呎，連136平方呎露台，其中32樓為特色戶，設134平方呎平台。

另外包括5伙第1座的B單位，實用面積1,808平方呎，其中32樓為特色戶，設151平方呎平台；以及5伙第1座的C單位，實用面積1,511平方呎，其中32樓為特色戶，實用面積1,513平方呎。

至於，銷售安排第2號共9伙，3伙為第2座的C單位，實用面積1,227平方呎；另外6伙則為第2座的A1單位，實用面積908平方呎，當中5樓單位實用面積為874平方呎。

提供584伙 設有兩座大樓

項目第二期設有兩座大樓，合共提供584伙單位。當中細分為3個區域，戶型涵蓋一至四房單位，實用面積296至4306平方呎。當中一房涉210伙，實用面積296至308平方呎；兩房涉189伙，實用面積443至612平方呎；三房涉21伙，實用面積787平方呎；四房涉158伙，實用面積874至2,230平方呎。另設6伙特色單位，實用面積2765至4,306平方呎。