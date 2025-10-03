新地啟德天璽．天第2期上載樓書　全盤584伙、最細一房不足三百呎

新地（0016）旗下啟德天璽．天第2期今日（10月3日）上載項目樓書至樓盤網站，項目第二期設有兩座大樓，合共提供584伙。該盤最細的一房單位實用面積僅296平方呎。



據樓書資料，該盤最細單位為第1座5樓B9室，實用面積296平方呎，一房間隔。

↓↓天璽．天第2期第1座5樓B9室↓↓

全盤最大天台複式戶4306呎

最大單位為第1座49樓及50樓A室（Cullinan Sky House A），實用面積4,306平方呎，附設有平台937平方呎、天台1,432平方呎。

↓↓天璽．天第2期第1座49樓及50樓A室↓↓

項目第二期設有兩座大樓，合共提供584伙單位。當中細分為3個區域，首先為「Elite Zone」，位處第1座及第2座的5樓至28樓。其次為「Sky Tower」，位處第1座32樓至50樓，涉62伙單位；第三個名為「Summit Tower」，位處第2座32樓至50樓，涉60伙。其中「Sky Tower」及「Summit Tower」屬特殊樓層，1樓將設有專屬大堂及穿梭電梯直達該區域，中間不停其他樓層。