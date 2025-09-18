新地啟德天璽．天第2期工程料月內完成 首批擬招標涉高層四房
撰文：黃祐樺
出版：更新：
新地（0016）旗下啟德天璽．天第二期今日（18日）公布最新動向，新地代理總經理胡致遠表示目部署步伐不變，預計獲得滿意紙後將展開銷售。首批將以招標形式發售，主要涵蓋高層四房單位，面積由約1,200至2,200平方呎不等。
目標於月內完成工程
他又指，早前已向代理發出宣傳委託，項目目標於月內完成工程，隨即會開放給傳媒及客人參觀，售樓說明書亦預計於月內發布。
預期年底有機會再減息
後市方面，他指天璽．天亦為受惠於新施政報告的項目之一。隨著投資移民的門檻降低，市場有更多豪宅供移民客選擇，而項目位處啟德會帶來更大優勢。有見項目第一期的市場反應熱烈，預計第二期亦會獲各類型買家追捧。
至於，香港銀行今早跟隨美國下調利息，市場已有共識，這是新減息周期之始，預期年底將有機會再次減息
