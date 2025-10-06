利氏家族成員1.34億連購希慎旗下中半山竹林苑3伙

由希慎（0014）旗下收租多年，位於堅尼地道74至86號的中半山豪宅竹林苑，早前拆售其中兩座住宅大樓，共涉約128伙單位。希慎近日公布，向利氏家族成員出售中半山竹林苑3伙單位，合共涉資1.34億元。



當中包括希慎主席利蘊蓮兒子Nicolas Hugh Ingram，他以7,723萬元買入竹林苑兩伙，實用面積分別1,451及1,503平方呎，成交呎價26,144元。

另外，希慎非執行董事利乾太太周學意，以全資擁有公司Sharp Focus購入一個實用面積2,191平方呎的單位，成交價5,639萬元，呎價25,737元。

希慎：旨在去槓桿化優化資本結構

希慎表示，竹林苑由6座住宅大樓組成，共有345個住宅單位及436個停車位，集團主要用於收租。自2025年8月起，希慎已分階段出售竹林苑兩座住宅大樓的住宅單位和部分停車位。

希慎表示，出售計劃旨在達成三大目標，包括透過去槓桿化優化資本結構、釋放成熟非核心住宅資產的價值，以及將資本重新部署至公司策略重點領域。出售事項預計將為希慎集團帶來總收益約4,926.8萬元，相當於出售代價，扣除單位在財務報表所記錄的面值計算，款項淨額將用作一般營運資金。