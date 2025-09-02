希慎中半山豪宅竹林苑拆售兩座物業　連沽10伙、吸金逾3.7億

由希慎（0014）旗下收租多年，位於堅尼地道74至86號的中半山豪宅竹林苑，早前計劃拆售其中兩座住宅大樓，共涉約128伙單位。最新以逾3.7億元沽出10伙，成交價3,000萬元至5,600萬元，車位售價則約200萬元。



「竹林苑」客群以公司高管及行政人員為主

中原地產高級營業董事黎劍茵表示，「竹林苑」一向由發展商收租，客群以大公司高管及行政人員為主。是次拆售項目第74座及82座物業，戶型涵蓋三、四房連工人房單位，實用面積由1,451至2,192平方呎。

暫沽10伙、吸金逾3.7億

黎劍茵續指，是次沽出10伙，成交價3,000萬元至5,600萬元，車位售價則約200萬元，總成交額逾3.7億元。又稱發展商對後市發展充滿信心，並計劃推出餘下交吉物業發售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月份將有多個利好消息，包括美國減息，施政報告等，相信可進一步刺激本港物業市場。

左起：中原地產陳永傑、中原地產黎劍茵。

全盤涉345伙、戶型涵蓋一房至六房

資料顯示，竹林苑在1985年落成，樓齡約40年，一直由希慎持有收租，整個項目由6幢住宅大樓組成，共提供345伙，實用面積約730至4804平方呎，採一房至六房間隔。

值得留意的是，希慎過往曾有意重建竹林苑。項目2017年時就曾獲屋宇署批出建築圖則，可重建成5幢32至36層高的住宅物業，涉及住宅樓面約69萬平方呎。

↓↓希慎中半山收租豪宅竹林苑↓↓