恒和珠寶陳氏家族放售觀塘、元朗、荃灣合共3項商業物業

老牌家族放售旗下物業。恒和珠寶陳氏家族旗下觀塘、元朗及荃灣合共3個商業物業，委託世邦魏理仕推出放售。上述物業包括觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場地下A及B舖及一個停車位、元朗元朗青山公路65號豪景商業大廈15層樓面，以及荃灣海盛路9號有線電視大廈30樓一籃子單位。



其中觀塘東瀛遊廣場地下兩個商舖及一個車位，位於觀塘區內一線街道鴻圖道，鄰近觀塘碼頭及觀塘碼頭巴士總站。地下A舖建築面積約2,380平方呎，地下B舖建築面積約1,350平方呎，各出租予2個區內著名食肆。

觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場地下A及B舖及一個停車位

其次為元朗青山公路65號豪景商業大廈15層樓面。物業位處元朗市中心最旺地段之一，鄰近大馬路及大棠路交界，正對大棠路輕鐵站，距離元朗西鐵站僅6分鐘步程。物業落成於2002年，其中1至3樓每層建築面積約2,286平方呎，為商舖用途，而樓上之12層樓層，每層建築面積約1,209平方呎，以半零售租客如宗教、美容及醫療及其他專業機構為主。

元朗元朗青山公路65號豪景商業大廈15層樓面

最後一項為荃灣海盛路9號有線電視電視大廈30樓一籃子單位。是次放售的物業為30樓02、03、04、05、06A、06B、07A及07B室，合共8個單位，總樓面面積約20,926平方呎，用途為附屬辦公室，可享有開揚的山景。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵指，是次放售的三個商業物業均為區內非常具知名度的商業建築，租務相對穩定。現三個物業均擁有穩定的租金收入，防守性較高，以現時租金水平來說，回報率可達5%或以上。