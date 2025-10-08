美聯：短炒首9個月錄467宗　按年急增1.72倍　獲利比例增至逾六成

美聯物業今日（8日）發表報告指，今年長短線投資者入市個案俱增，當中短炒個案按年飆升逾1.7倍，而且獲利比例增至約66%；而長線投資者亦購入物業收租，今年首8個月買家在購入後一年內出租的個案較去年同期增44%。同時估計第四季將延續「價租齊升」的情況，屆時將出現7年來首次連續3季「價租齊升」，全年樓價則料升約3%至5%。



美聯物業研究中心分析師岑頌謙表示，今年投資者入市個案有明顯回升的趨勢。當中長線投資者主要購入物業作收租之用。根據美聯統計，買家在購入單位一年內再出租的個案，數量於今年首8個月較去年同期大增44%。

租金回報方面，上述買樓收租客個案中，錄得逾3.5厘租金回報的個案比例為58.9%，較去年同期急增28.4個百分點；至於錄得逾4厘租金回報的個案，亦大增20.6個百分點至30.6%。

屯門NOVO LAND、長沙灣瑜悦 租金回報逾3.5厘比例逾8成

按屋苑劃分，今年首8個月多個屋苑的買樓收租情況活躍，當中個別屋苑更普遍出現租金回報率超過3.5厘。當中，屯門NOVO LAND與長沙灣瑜悦，租金回報逾3.5厘的比例均錄8成或以上，筲箕灣傲華的比例超過9成；而元朗尚柏的比率更是百分之百。二手屋苑如沙田第一城、淘大花園、大埔中心及新都城等，今年首8個月買樓收租客的租金回報率全數超過3.5厘。

短炒按年急增1.72倍 獲利比例增至66.2%

另外，短線轉售個案亦顯著上升，而且帳面獲利的比率同步提升。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，根據已知上手購入價持貨一年或以下的短線交易，由去年首9個月的172宗急增至今年首9個月467宗，增幅達1.72倍；當中獲利個案比例由去年的40.7%急增約25.5個百分點至66.2%。

期內錄得最多持貨一年或以下轉售個案的屋苑為元朗尚柏，並錄得約15宗獲利個案，帳面獲利比率高達78.9%；美孚新邨、屯門NOVO LAND、荃灣中心更出現「百分之百」短線轉售獲利。

今年首9個月錄15宗摸貨

縱使短線投資者增加，但是今年首9個月已知上手購入價的二手私宅註冊個案共錄17,252宗，即持貨年期一年或以下的轉售個案467宗，僅佔約2.7%，反映短線轉售的情況仍然佔極少數。而反映樓市「短炒」風氣的以確認人身份將物業轉售個案(俗稱「摸貨」)，今年首9個月只錄得15宗。

全年樓價則料升約3%至5%

展望全年樓市，岑頌謙估計第四季將延續「價租齊升」的情況，屆時將出現7年來首次連續3季「價租齊升」，全年樓價則料升約3%至5%。

成交量方面，「價租齊升」意味樓市氣氛持續改善，用家信心回升，加上長線及短線投資需求繼續入市，相信樓市交投將更活躍，因此上調今年一手成交量至2萬宗，創一手條例後的新高，按年大幅增加約 29%；至於全年二手成交同步上調至4.6萬宗，按年升約12%至4年新高水平。