最貴凶宅？「重慶李嘉誠」張松橋山頂洋房發生事故　金庸曾住11年

山頂發生自殺案。今日（8日）上午7時35分，警方接獲山頂道1號一獨立屋的員工報案，指發現一名31歲菲律賓籍女傭在上址一房間懷疑以一條布帶上吊，及後將其解下。



據了解，上述山頂道1號一獨立屋業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，張松橋早於2004年以1.38億元購入上述洋房。此外，該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡持有並居住11年。惟上述山頂道1號發生女傭上吊自殺案，該幢洋房即時淪為凶宅，同時也有機會成為「最貴凶宅」。



山頂道1號現為一幢於2006年2月落成的獨立屋，地盤面積約1.4萬平方呎，實用面積合共5,642平方呎。其處於警隊博物館旁，主樓是一幢白色兩層平房橫列山坡上。

現任業主為「重慶李嘉誠」張松橋

目前獨立屋業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據悉，業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，他在2004年以1.38億元購入上述洋房，當時樓面地價達每平方呎19,714元，至今仍持有並報住於該處。近年他更將「山頂道1號」作品牌搬回重慶，在重慶興建700個公寓單位，命名為「山頂道1號」。

有「重慶李嘉誠」之稱的富商張松橋（右），現持有山頂道1號。（資料圖片）

金庸與妻子1985年1200萬買入

值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入。

大路直衝大宅 金庸當年遷入猶豫不決

據悉，坊間一直以來都有傳言，說金庸最一開始認為大宅門前有大路直衝而上，風水上可能不太吉利，所以一直猶豫不決，不知該不該搬進去住。但後經高人指點後，確認該宅風水吉利，金庸夫婦才安心搬入。

武俠小說家查良鏞（金庸）。（視覺中國）

金庸夫婦居住11年後再1.96億轉售

而在金庸夫婦居住11年後，於1996年以1.96億元轉售至品質國際主席李同樂旗下公司。李同樂隨即將舊有的兩層高大屋拆卸，計劃興建一座全新豪宅，但遇上1997年金融風暴，公司財困，建屋計劃也因而擱置。