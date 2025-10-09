美聯：本財年賣地勢達標　私人發展項目續成土地供應主要來源

發展局今日公布本財政年度第三季（10月至12月）賣地計劃，其中住宅官地推出一幅位於九龍佐敦谷彩興路地皮，預計可提供約570個單位，以及港鐵屯門第16區站第一期可提供1,280伙，加上私人發展項目可提供4,570伙，總供應量達6,420伙。綜合本財年首三季（4月至12月）數據，賣地計劃累計可興建約12,430個單位，達到全年供應目標13,200伙的94%。



美聯物業分析師岑頌謙指出，本財度賣地勢達標，當中私人發展項目功不可沒。事實上，近年賣地側重私人發展項目，連續3個財年佔比超過7成，而本財年首三季此類供應來源佔達75%。

每財年發展商吸納私人房屋土地供應中的私人發展項目佔比。

岑頌謙續稱，隨著私人發展項目的帶動，本財度首三季賣地可建單位已超越上一個財年10,030伙的水平；然而，預期本財年最終賣地供應未會大幅高出13,200伙的供應目標，料仍低於前一個財年(23/24年)的15,410個。

岑頌謙指出，值得留意的是，早前《長遠房屋策略》2025年周年進度報告發表，當中未來十年私營房屋供應目標為12.6萬個單位，按年下調約4.5%，創有紀錄以來的新低，而下個財政年度製定推地供應的目標將會減至約12,600個。這意味著未來賣地亦會跟隨此目標而下調，並釋出長遠私宅供應減少訊號。

每財年賣地計劃估計可建單位數目