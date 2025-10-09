本季推佐敦谷地涉570伙　料建社福設施影響不大　每呎最多6000元

【賣地計劃/發展局/北部都會區】發展局局長甯漢豪今日（9日）公布10月至12月第三季賣地計劃，表示會以招標形式推出佐敦谷彩興路地皮，涉及570伙，該地皮原先為政府、機構及社區用地，料季內完成改劃，中標發展商需要興建社福設施。有市場人士預期，每呎樓面地價5,000元至6,000元 ，地價18億至22億元。



萊坊方耀明：九龍東地潛在客戶較多 可吸引發展商投標

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，政府推出佐敦谷彩興路一幅用地屬於意料之內，尤其是係市區位於九龍東的地，潛在客戶群比較多，相信發展商會較有興趣投標。

方耀明續指，雖然現在已經有減息趨勢，未來預計亦還有減息空間，但是發展商現在發展周期加長，賣樓期比過往長，發展成本仍然高，地價未必會非常進取，估計每呎樓面地價5,000元至6,000元 ，地價18億至22億元。

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明。

中原張競達：可發展成中小型單位

中原測量師行張競達又預計該地皮每呎樓面地價5,000元，若以地積比率約9倍發展，料可建樓面面積約36.8萬呎，預計地價約18.4億元，可發展成中小型單位。

他認為，地皮毗鄰聖若瑟中英文中學、公屋彩德邨等，交通方面需以小巴接駁港鐵站，地皮面積約40,903平方呎，料可建約570伙，地皮部分樓面將作為社福設施用途，但相信影響不大，地皮屬市區配套成熟的小型地皮，料受發展商歡迎，地皮規模適中，區內社區設施亦成熟，投資風險較低。