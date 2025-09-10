建築設計師梁志天鍾情「華第」莊園設計　斥8800萬購逾六千呎洋房

資本策略地產（0497）古洞南洋房項目「華第」錄得名人入市成交，新近以股權轉讓形式售出第二期獨立洋房E，成交價8,800萬元。買家為國際著名建築及室內設計師梁志天，因鍾情項目的莊園設計大宅而入市。



資本策略地產執行董事何樂輝指出，涉及成交物業為第二期獨立洋房E，實用面積6,415 平方呎，連5,051平方呎花園，更設全港少有長逾15米、闊4米及深1.4米的私人游泳池，及特大私人車庫和獨立升降機。該物業位於項目單邊位置，私隱度高， 並可享鄰近園林景致 。

設計師梁志天入市 8800萬購歐式大宅

據了解，買家為國際著名之建築及室內設計師梁志天，擁有逾40 年的建築及室內設計經驗，以善於融合當代美學、簡潔線條與亞洲文化元素見稱。他因鍾情項目大宅採歐式莊園設計，故於近日斥8,800萬元，以股權轉讓形式購入上述物業，呎價約13,718元。

6幢三層洋房 配花園泳池車庫

項目設6幢3層低密度獨立洋房，實用面積由5,809至6,940平方呎不等，每座獨立洋房設獨立前庭入口、獨立車庫、獨立升降機、專屬游泳池以及私人花園，花園實用面積由2,348到5,320平方呎不等，每間獨立洋房更設有獨立門牌。