港甲廈市場續尋底　高力料年底時空置率升至19%　全年租金跌7%

高力發布《高力市場報告 | 2025年第三季度》，指出在今年第三季，甲級寫字樓市場錄得淨吸納量達正43萬平方呎，反映租賃需求持續回暖。儘管租賃活動改善，可是受到新供應影響，整體空置率仍上升至17.2%，預計至2025年底，空置率將升至約19%。



上季中環金鐘甲級淨吸納量19萬呎

該行指出，季內甲級寫字樓市場錄得淨吸納量達正43萬平方呎，中以中環／金鐘區表現最為突出，淨吸納量達正19萬平方呎，為過去十年第二高季度紀錄。不過整體空置率仍上升至17.2%，同時租金按季下跌1.1%，相比第一季的3%及第二季的1.8%，本季租金跌幅有所緩和，中環／金鐘區租金有穩定跡象，而港島東區則持續下調。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示：「預計至2025年底，空置率將升至約19%，雖然市場吸納持續改善，但新項目的落成量仍高於新增租賃需求，導致整體空置水平上升。縱使租賃活動有所改善，但市場仍面對供需失衡問題。業主正積極採取更具彈性的租賃策略以提升競爭力，預計全年甲級寫字樓租金將下跌約7%。」

銅鑼灣羅素街街舖。（蔡偉南攝）

核心區街舖租金升1.2%

零售物業方面，第三季零售租賃活動呈現穩定跡象，零售銷售連續四個月錄得按年增長。核心區一線街舖租金按季上升1.2%，以尖沙咀（+1.7%）及中環（+1.3%）升幅最為顯著，反映核心區市場氣氛改善。租賃需求主要來自本地品牌擴張、新進國際品牌及餐飲業，當中韓國餐廳成為新興增長板塊。

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示：「核心區一線街舖預計將錄得穩健增長，主要受惠於多元租戶的穩定租賃需求，當中包括餐飲業者。另一方面，以人氣角色為主題的品牌亦逐漸受到市場關注。同時，政府積極推動特色旅遊亦有望吸引高消費力旅客，進一步帶動零售市場復甦及增長 。」

不過第三季工業市場持續承壓，租金按季下跌3.5%，按年下跌6.0%，主要由於業主提供更大幅度的租金優惠。儘管中美關稅暫停措施支持貿易增長，全球不確定性導致外部需求持續收縮。租賃活動由第三方物流（3PL）業支撐，當中包括順豐供應鏈於菜鳥香港智慧閘口租用空間的交易。

2025年第三季，香港投資市場顯著回暖，成交宗數激增至30宗，為自2022年中以來最高季度紀錄。受惠於股市上升帶來的財富效應及市場對進一步減息的預期，總成交金額按季上升2.5%，達90億港元。蝕讓及銀主盤買賣佔本季成交金額的37%，反映市場持續重估資產價值。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指出：「《施政報告》公布的資本投資者入境計劃（CIES）優化措施，將進一步提升投資者信心，吸引資金流入香港地產市場。我們預期豪宅、分層寫字樓及街舖將受惠，學生宿舍及改建項目亦將成為市場焦點，成交量預計將維持穩定。」