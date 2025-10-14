中原：第三季工商舖交投量922宗急升3成　逾億元成交創3年新高

2025年第三季香港工商舖市場買賣交投有所改善，當中逾億元成交宗數更創下近三年以來按季新高。中原(工商舖)資料顯示，第三季工商舖整體買賣成交錄得約922宗，按年上升逾三成；總成交金額則錄約139.14億元。期內逾億元大額成交錄29宗，按季增2.2倍，並創2022年第2季、即約3年新高，涉及金額90.75億元，按季多10%，創2024年第1季後1年半新高。



工商舖三大範疇中，商舖買賣成交宗數與上季相若；而成交金額則按季大升逾三成至約40.91億元，而寫字樓則錄得買賣宗數較第二季上升近一成。



中原分析，今年首三季的總成交宗數僅窄幅上落，交投趨穩，加上市場整體工商舖表現不俗，出現十大利好因素，加上本港踏入減息周期及樓市回暖環境下，第四季將會有更多資金流入工商舖市場，預料可提振第四季買賣表現，料會出現額量齊起飛的局面，在大手成交持續錄得下，將帶動整體成交量及金額有所回升至約970宗及約148億元。而租售價則個別發展，租金則以舖位表現最為疲弱，仍會有10至15%下跌空間。

2025年第三季工商舖市場整體買賣成交宗數連續兩年錄得升幅，與去年同期約696宗相比上升約32.47%，較2023年第三季的約810宗成交亦有約13.83%升幅。成交金額亦見穩定增長，比去年同期增加約1.13%。

商舖市場本季錄得約180宗成交，與上季數字相若；涉及成交金額約40.91億元，按季上升37.39%。而寫字樓市場錄得買賣成交約190宗，較第二季上升約9.2%；成交金額則錄得約63.01億元，按季下跌近三成。至於工商市場，第三季錄得約552宗成交，成交金額約35.22億元，按季分別減少約7.07%及約3.93%。

舖位表現為市場關注焦點，中原(工商舖)董事總經理潘志明指出，商舖租賃市場於第三季錄得約917宗成交，較去年同期約829宗增加約一成，其中內地及海外餐飲品牌攻港成為舖位租務的新支持，當中又以茶飲店表現最為突出。