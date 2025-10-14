觀塘偉業街全幢海景工廈放售　市場估值1.7億

由嘉靈集團持有的觀塘偉業街166號的全幢工業大廈，現以遞交意向書（EOI）形式出售，截止日期為11月13日。據了解，項目現時市場估值約1.7億元，較2021年放售時叫價4.08億元，大幅低2.38億元或58%。



世邦魏理仕香港資本市場執行董事兼主管甄浚岷表示，物業於1979年落成，並於2013年及2016年進行大規模翻新工程，現已改變為一座高質素的現代化工業大廈。

該工業大廈地盤面積為6,420方呎，若以地積比12倍發展，最高可建樓面約77,040平方呎，適合有意提升資產價值的投資者，以便考慮作全面重建之用。

世邦魏理仕香港資本市場資深董事黎其峰表示，近期的工商物業市場交投活動突顯了九龍東商業區市場的價值。可參考的成交個案包括於2025年2月成功出售的觀塘鴻圖道47號，金額為 2.522億元（呎價2,293元）; 及於2024年1月，以1.37億元（呎價6,595元）售出的偉業街105號。

觀塘偉業街166號的全幢工業大廈景觀