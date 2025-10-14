置地上海西岸中環整幢近10萬呎辦公大樓　獲lululemon承租全幢

置地公司表示，旗下上海西岸中環整棟辦公大樓，獲運動生活風格品牌lululemon承租，上述戰略性遷址體現 lululemon 對中國市場的長期承諾。



運動生活方式品牌lululemon宣布中國門店支持中心將於10月27日正式入駐上海西岸中環。該獨棟五層辦公大樓面積達8,993平方米（約96,800平方呎），展現了品牌對中國市場的長期投資。西岸中環是置地公司位於黃浦江畔的尊尚綜合物業，總面積達170萬平方米，是目前亞洲在建的最大商業項目。



上海西岸中環執行董事兼行政總裁關仕榮（Stuart Grant）表示，非常高興歡迎lululemon加入西岸中環社群，充分體現集團綜合商業地產組合的吸引力。全新的lululemon中國門店支持中心將為員工提供一個位於西岸中環核心地段的高端互聯辦公空間。

lululemon 中國董事總經理黃山燕（San Yan Ng）表示，集團與徐匯濱江的緣分由來已久，過去三年持續在這裡開展「一起好狀態」主題活動。此次，中國門店支持中心正式落戶西岸中環，是集團在中國發展歷程中的又一重要里程碑。全新獨棟辦公大樓的啟用，將進一步促進合作、交流與聯結，助力lululemon在中國市場的長期發展。

置地公司的西岸中環計畫將在該170萬平方米的綜合用途區域內，打造65萬平方米的甲級寫字樓，並配備高端設施及專業化的酒店式管理服務。這一標誌性項目充分體現 「體驗即核心」的概念，在蓬勃發展的西岸片區融合了生活品味、藝術、文化、健康與自然。