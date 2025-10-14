興勝創建衙前圍道現樓新盤命名PARK COLLEGE　全盤11伙、月內登場

興勝創建（0896）九龍塘衙前圍道57A號全新現樓豪宅項目命名為「PARK COLLEGE」，提供11個住宅單位，預計最快月內登場。



翻查資料，興勝創建於2017年以2.4億元，向亨利兄弟企業收購入九龍塘衙前圍道57A號全幢舊樓，按地積比率約2.6倍重建，可重建樓面約21,363平方呎，即每呎樓面地價約11,234元。

項目於2020年7月獲屋宇署批出建築圖則，可建一幢8層高分層住宅，另設2層地庫，可建樓面面積約2.45萬平方呎。

不過其後興勝創建於2021年4月2日公布，將以總代價1.605億元出售衙前圍道57A號5成權益連股東貸款予KLT Holdings (BVI) L.P.。當時確認出售收益約5,103.4萬元。

左二為中原地產九龍董事劉瑛琳、左三為興勝創建執行董事周嘉峯、右三為中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，施政報告後，樓市交投氣氛已明顯轉好，各種利好因素相繼出現，進一步推動樓市交投氣氛。如美國正式展開減息周期，供樓成本減輕，直接吸引用家及投資者重返市場。據市場統計，今年第3季一手成交錄得約5,981宗，按季急增22%，創近6年季度新高。全年計，今年至今暫錄約1.6萬宗一手成交，創4年新高，全年有望突破2萬宗，創2019年後的6年新高。