錦上路站柏瓏III暫收約1800票　日內上載首張銷售安排

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III，截至今日（14日）下午2時，項目暫收約1,800票，以兩張價單206伙計算，超額認購8倍。信和置業執行董事田兆源表示，該盤入票客源中，新界區住客佔6成、3成為九龍區，餘下1成來自港島區，該盤將於日內上載首張銷售安排。



美聯物業高級董事布少明表示，項目預計可吸引分支家庭及長線收租投資者，料投資客比例達約3成，料項目入伙後呎租約40至45元水平，租金回報率約4厘。

美聯布少明又表示，為配合項目銷售，柏瓏III夥拍美聯物業推出「八達通錢包 Pro」交通津貼置業優惠，凡於銷售首日經該行購入購買項目的客戶，將可獲贈「八達通錢包 Pro」交通津貼置業優惠，每名買家將可獲贈價值約2.2萬元的八達通交通津貼，名額4個，合共優惠總值約8.8萬元。

柏瓏III日前加推第2號價單涉68伙，折實平均呎價14,118元，較首批涉138伙的折實平均呎價13,938元，輕微加價約1%。

2號價單加推單位全數為標準單位，包括1房34伙及2房34伙，扣除最高16%折扣，折實售價485.01萬元至768.51萬元，折實呎價13,320至15,098元。入場單位為5座1樓B5一房單位，實用面積353平方呎，折實價485.1萬元，呎價13,740元。

柏瓏III上周開價，首張價單，項目首批138伙，折實平均呎價13,938元，入場費466.62萬元，屬一房單位。

參考柏瓏I、II分別在2022年5月首批推出各168伙，當中折實均價分別為17,608元及17,898元，即今批柏瓏III折實均價13,938元，較3年前賣平約兩成。

