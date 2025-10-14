熱賣新盤二手百分百蝕　ONE INNOVALE一房388萬沽　3年帳輸75萬

二手市場疲弱，逾兩年前熱賣的新盤都要蝕讓。粉嶺ONE INNOVALE 今年錄至少19宗蝕讓個案，一伙一房單位新近以388萬元沽出，上手業主持貨3年，帳面輸16%離場。



One Innovale一房388萬蝕沽

中原地產分行高級分行經理黃景豪表示，是次成交為粉嶺One Innovale E座中層12室，實用面積306平方呎，一房間隔，開價約398萬元，議價後業主同意減價10萬元至388萬元易手，平均呎價12,680元。至於，新買家為區內上車客，見單位價錢合理，間隔合用，少有放盤，即購入單位自住。

據知，原業主則於2022年以463萬元購入上址，持貨約3年，現轉手帳面蝕讓75萬元，單位期內貶值16.2%。

粉嶺ONE INNOVALE

最少19宗二手蝕讓 蝕幅最多逾兩成

如連同是次成交，One Innovale 年初至今最少錄19宗二手蝕讓離場，當中蝕幅由10%至23%不等。最勁一宗為第2期C座中層2室、一房戶，實用面積312平方呎，在今年9月以380萬元沽出，原業主持貨3年轉手輸23%。