周末新盤交投180宗大升逾倍　灣仔woodis首賣75伙沽清、吸金7.6億

周末再有新盤開售。過去兩日（18日、19日）新盤市場共錄得約180伙成交，較上周的87宗上升1.07倍。灣仔活道新盤woodis首輪銷售75伙已沽清，吸金7.58億元，佔周末新盤逾四成。另天璽．天第2期標售10伙，最貴一伙逾9,320萬元。



灣仔woodis即日沽清75伙 套現約7.58億元

恒地（0012）位於灣仔活道的新盤woodis 首輪銷售75伙已沽清，包括61伙2房單位及14伙3房單位，實用面積由343平方呎至598平方呎，套現約7.58億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，將於下周初加推新一批單位應市，並具有一定提價的空間。

客源方面，約7成屬用家，3成屬投資者，買家以年輕客為主，不乏家庭客及外籍人士。若以地區劃分，港島區買家佔約43%，九龍區佔32%，新界區佔約11%，另有14%為外地人士。

恒地（0012）活道住宅新盤「woodis」。（黃祐樺攝）

天璽．天第2期標售10伙 最貴逾9320萬

新地（0016）旗下啟德天璽．天第2期錄得共10宗標售成交，單日套現逾5.59億元；標售單位全數為四房單位，成交金額由3032.8萬元至9320.84萬元，成交呎價由33,401元至44,866元。

當中最貴一伙為第1座（Sky Tower）38樓A單位，屬四房雙套房及工作間及化妝間連私人電梯大堂間隔，實用面積2,230平方呎，以9320.84萬元連1個車位沽出，呎價為41,797元。

新地（0016）旗下啟德天璽．天。

柏蔚森兩房821.5萬沽

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」周末再售出3伙，吸金2,747.1萬元。其中「柏蔚森II」第3座19樓B單位，望海景，實用面積383平方呎，屬兩房間隔，成交價821.5萬元，呎價21,449元。據知「柏蔚森」系列自開售以來累售732伙，套現逾51億元。