紀寶放售尖沙咀、黃竹坑兩工商物業　2018年購入價涉約3.3億

資深投資者放售旗下工商物業。投資者紀寶及相關人士持有的尖沙咀商業物業及黃竹坑工廈物業，現以招標形式放售，截止日期為11月27日。



第一太平戴維斯指，其中一項為尖沙咀亞士厘道29至39號，面積約16,305平方呎，物業適合用作寫字樓、餐廳、私人會所或宗教場地，該物業亦可分間為多個商舖或工作室，用途多元，適合各行各業。買家可選擇購買物業或透過公司股權轉讓方式進行交易。原由紀寶及相關人士於2018年「買殼」購入，當年有指作價約2.2億元。

尖沙咀亞士厘道29至39號。

另一項目為黃竹坑道49號得力工業大廈1樓全層連平台及兩車位，面積約12,249平方呎，連大平台4,431平方呎，目前已分隔為六個獨立單位，亦可打通使用，適合用作迷你倉、食品工廠、工作室或其他商業用途。買家同樣可選擇購買物業或透過公司股權轉讓方式交易。據悉，物業原由紀寶於2018年以約1.1億元購入。