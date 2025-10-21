恒地灣仔woodis加推30伙　入場費658.72萬　預告周六次輪銷售

恒地（0012）位於灣仔活道的新盤woodis今日（21日）加推價單3號，並首度推出一房及連平台單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝預計，日内上載全新銷售安排，並於本周六進行次輪銷售。



加推30伙 入場費658.72萬

是次加推單位為共涉30伙，包括8伙一房戶，17伙兩房戶，3伙三房戶，1伙一房連平台及1伙兩房連平台戶，單位實用面積由244平方呎至598平方呎，價單定價由716萬至 1,933.2萬元，價單呎價由25,210元至32,328元，扣除最高折扣優惠後，折實售價則由658.72萬至1,778.54萬元，折實呎價23,193元至29,741元。

入場單位為5樓B室，實用面積282平方呎，屬一房間隔，折實售價658.72萬元，折實呎價23,359元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝（右）

主打兩房單位 佔全盤逾6成半

woodis全盤167伙，戶型涵蓋一至三房，主打兩房及三房，佔全盤逾8成，當中兩房標準單位實用面積則為343至431平方呎，共110伙，佔約66%；三房標準單位實用面積則為598平方呎，共22伙，佔約13%；一房標準單位實用面積為282平方呎，共22伙，佔約13%。

項目另設13伙一至三房特色戶，佔約8%，包括平台特色戶佔7伙，實用面積為244至560平方呎，連51至916平方呎平台。雲頂及天際特色戶佔6伙，實用面積為540至1,016平方呎，連51至734平方呎平台或天台。

另項目設基座商業零售空間，逾4700平方呎，以及住客會所「Club woodis」，會所連園林面積逾3,600平方呎。項目預計關鍵日期為2027年2月28日。