藍籌屋苑短炒大賺！太古城海景三房1359萬沽　一年轉手實賺160萬

近期樓價回暖，二手市場再錄短炒獲利個案。藍籌屋苑太古城三房海景單位，最新獲同區客以1,359萬元成交，呎價18,797元。原業主持貨一年轉手，帳面獲利約227萬元，但若計及稅項及其他使費，實際料賺160萬元。



美聯物業分行助理區域經理錢敏義表示，是次成交為太古城東海閣一個高層B室，實用面積約723平方呎，屬三房間隔，可望海景，單位更連裝修，原業主最初以1,380萬元叫價放盤，新近獲同區客以1,359萬元承接，呎價約18,797元。

單位外望海景。

持價1年轉手帳賺227萬

至於，原業主於去年11月以約1,132萬元購入物業，持價至今1年，是次轉手帳面獲利約227萬元，單位升值約兩成。扣除包括代理佣金及稅務等費用合共約67.4萬元，料實際賺約160萬元。