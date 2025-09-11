上環伊甸園時鐘酒店9300萬沽　每間房388萬　投資者接手繼續營運

自改裝學生宿舍政策推出後，酒店近期備受投資者關注。過去兩個月市場錄得6宗酒店成交，當中上環伊甸園酒店最新以9,300萬元售出，呎價12,799元。酒店共提供24間客房，平均每間客房售價388萬元。



市場消息表示，涉及的物業為上環威靈頓街144至148號伊甸園酒店，樓高7層，總樓面約7,266平方呎，合共提供約24間客房。據悉，物業早於4年前已推出放售，近一年叫價約1.2億元，最終近日以成功減價至9,300萬元售出，折合呎價12,799元，平均每間客房約388萬元。

投資者接手繼續營運酒店

據悉，物業原由名樂居酒店集團經營時鐘酒店，投資者接手後有意將繼續營運酒店。

名樂居酒店集團早於2007年以6,250萬元購入酒店，並自行經營，持貨18年至今，轉手帳面獲利約3,050萬元，物業期内升值約58%。