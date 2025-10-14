柴灣德昌廣場擬改建1幢樓高32層酒店　涉363間酒店客房

由興勝創建等持有的柴灣利眾街14至16號德昌廣場，新近向城規會申請放寬發展密度重建1幢酒店，涉及363間酒店客房，預計可於2030年落成。



建一座樓高32層酒店、料2030年落成

項目鄰近柴灣站，地盤總面積約10,517平方呎， 擬議將申請地盤的最高地積比率由12略為放寬至14.4倍，以興建一座樓高32層的酒店，當中包括一層防火層但不包括一層轉換層， 其高度不會超過主水平基準上120米，總樓面面積約151,437平方呎，預計可於2030年落成。

呼應政府振興旅遊業政策

申請人指，重建發展符合政府最新鼓勵活化工業大廈的政策 ，同時呼應政府振興旅遊業的政策等。

據知，德昌廣場前身為德昌工業大廈，原由德昌電機持有，其後在2018年活化改裝為商廈，2019年由興勝及南豐以9.48億元買入，活化後不足2年於2020年向城規會申請並獲批重建為1幢28層高的新式工廈。