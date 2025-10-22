信置未來一年推3個全新盤、涉3756伙　日出康城壓軸一期最矚目

信置（0083）今日（22日）舉行股東周年大會，集團表示未來一年內計劃推出3個全新盤，合共提供約3,756伙。



信置執行董事田兆源表示，最快推出的新項目為油塘「柏景峰」，料今年底前推出，提供748伙中小型單位，以一房及兩房為主。該項目由信和置業﹙0083﹚、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展，早前9月份已進行名命儀式。

另外兩個項目包括土瓜灣市建局重建項目，涉及458伙，部分單位享有海景，已申請預售樓花同意書，部署明年推出。

餘下新盤則為將軍澳日出康城第13期項目，屬日出康城壓軸期數，提供2,550伙。該壓軸新盤由信置、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合組財團共同發展。