舒適堡陸毅強1931萬沽壹號雲頂4伙　兩年沽28項物業、套現3.65億

連鎖健身美容集團舒適堡PHYSICAL創辦人陸毅強，頻密抛售持貨套現，最新獲同一組買家以1,931萬元買入大圍壹號雲頂4伙單位。據知，陸毅強過去兩年累沽28項物業，料合現套現逾3.65億元。



據市場消息指，是次成交的四伙單位為大圍壹號雲頂雲頂峰高層A1至A5室，實用面積304至559平方呎，屬開放式及兩房間隔，成交價290萬至560萬元，呎價9,539至10,018元，較市價低逾一成，總成交價為1,931萬元。據知上述4伙單位屬為同一組買家，擬入市作投資。

大圍壹號雲頂雲頂峰

2009年分4間公司入市、涉資1628.3萬

至於，單位原業主為連鎖健身美容集團舒適堡PHYSICAL創辦人陸毅強及相關人士，在2009年中以4間不同公司各以231.2萬至493.1萬元買入，涉資1,628.3萬元。今次成交有兩伙當年各連一個車位購入，兩個車位市值共300萬元的。如撇除該兩個車位價值，陸毅強持貨至今16年轉手帳面各賺58.8萬至111.5萬元離場。

兩年累沽28項物業、套現逾3.65億

值得留意的是，如連同上述成交，陸毅強及相關人士自2023年底起，至少售出約28個物業連3個車位，包括銅鑼灣曦巒、禮頓山、紅磡都會軒及大圍雲頂峰等屋苑單位，合共套現逾3.65億元。