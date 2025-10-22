美聯：8月份私樓落成量錄592伙　按月大減六成　創近15個月次低

8月份私人住宅落成量按月顯著回落。據美聯物業研究中心綜合屋宇署資料顯示，8月份私宅落成量錄592伙，較7月1,695伙按月大減約65.1%，連跌2個月，單位數目不單創3個月新低，更創近15個月次低。



美聯物業分析師岑頌謙指出，不過若以今年首8個月私宅落成量累計，則達12,350伙，仍較去年同期9,622伙按年高出約28.4%。若與差估署預測今年全年落成量20,862伙相比，佔全年目標約59.2%，由於預期有不少項目於年底前落成，因此相信今年有機會達標。

↓↓每月私人住宅落成量↓↓

每月私人住宅落成量

值得留意的是，雖然今年落成量不少，但市場吸納情況同樣理想。據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場資料，截至今年10月20日，今年首8個月落成的12,350個單位中，已有約8,010個單位售出，售出率約64.9%，即約六成半單位已被市場吸納。

新界區落成量較港島區更少

今年首8個月私人住宅落成量明顯集中九龍區，該區共錄得7,557個單位落成，佔全港約61.2%；港島區首8個月有2,451個單位落成，佔全港約19.8%；值得留意的是，期內新界區落成量錄2,342伙，佔約19%。可見一向供應較多的新界區，今年落成量比起港島區更少。