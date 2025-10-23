美聯：核心區吉舖輕微跌至881間　空置率低於12%　呢一區表現最好

美聯工商舖資料研究部指出，2025年第三季四大核心區，包括中環、尖沙咀、旺角及銅鑼灣的商舖空置率錄得約11.9%，較第一季輕微下跌0.2個百分點，為自2024年首季以來首次回落。空置舖數量共881間，較第一季減少16間或2%。整體表現顯示，在旅遊業持續復甦的帶動下，核心區舖位租賃及買賣活動漸見活躍。



分區而言，尖沙咀表現最為突出，空置率較今年首季下跌1.4個百分點至12.5%，連續兩個統計季度錄得改善，反映該區商業氣氛回暖；銅鑼灣的空置率亦由高位回落0.7個百分點，市場逐步企穩。惟中環及旺角分別上升0.4及0.2個百分點，尤以旺角受北上消費影響較深，部分建材行業商戶結業或轉型，令該區空置情況略有惡化。



民生商圈持續承壓，兩大民生區上水及元朗分別錄得10.3%及10.1%的空置率，較首季分別上升0.8及0.6個百分點，反映北上消費活動持續分流消費力，對本地中小型商戶租務構成壓力。



↓↓整體商舖及四大核心區宜置率變化↓↓

美聯工商舖的商舖空置率統計，於第一季及第三季進行，統計六大區域逾10,000間商舖，根據詳細實地視察而得出。六大區域分別為尖沙咀、銅鑼灣、中環及旺角四大核心區域，以及上水和元朗兩大民生區域，透過六區商舖空置率的變化，反映商舖的市道。

旅客訪港增帶動經濟活動 禮品及紀念品店數量增逾4成

美聯工商舖相信，核心區商舖空置率回落主要是受旅遊業復甦顯著所帶動，今年以來訪港旅客持續增加。受惠於本港旅遊業的發展，第三季四核心區中以百分比計增幅最多的行業主要是以售賣旅客紀念品及禮物的行業為主，最新有45間店舖，較今年第一季增加13間，升幅達40.6%。事實上，訪港旅客持續增加的趨勢下，產品價格較吸引，消費較低廉的行業具備更大的潛力。

以店舖數目增幅計算，娛樂活動相關的商戶數目在今年第一季及第三季之間增加最多，達15間店舖，增幅近18%，主要是受近年夾公仔店舖的發展蓬勃所帶動。在今年第三季，四核心區共錄得58間夾公仔店，較第一季增加16間店舖，增幅達38.1%，若按年計，升幅更加驚人，達114.8%或31間店舖。業主為免店舖丟空，願意將舖位租予短租商戶，其中，夾公仔店的擴充幅度較為明顯。由於行業所提供的產品較吸引、夾公仔行業的利潤較高，加上商戶與業主簽署的租約極具彈性，因此，在空置率仍然處於雙位數字的高水平下，行業仍有發展空間。

↓↓四核心區商戶淨增加數量最多的5大行業↓↓

利好因素出現 商舖進入鞏固期 空置率或逐步見頂

美聯旺舖董事江靜明指出，商舖的租賃有其周期性，當商戶因租約期滿遷出，未有新租戶承接，空置率自然上升，因此空置率的高低其實是反映商戶對經濟及消費前景的信心。江靜明相信，目前本港商舖市場正處於「鞏固期」，預料商舖價格將繼續調整，銀行及投資者的取態將維持審慎，商舖買賣成交量將在低位維持窄幅上落。不過，核心區商舖無論租售價皆較高峰期大幅回落，吸引投資者及用家相繼進駐，如果市道反彈，核心區會率先反映。今年第三季，四大核心區商舖空置率已見回落，而商舖租務成交亦見增加。江靜明相信，在旅遊業轉強之下，加上股市暢旺，本港經濟情況出現顯著改善，核心區的空置率或已經見頂，未來有望以緩慢的速度繼續回落。

值得留意的是，研究數據指出，裝修中的舖位數目走勢往往預兆空置率的升跌，當裝修中的舖位增加，雖然已不被計算入空置舖位的數目，但是翌季空置率仍見下跌，反之亦然。今年第三季核心區內正在裝修的店舖在半年內大幅增加接近一倍至81間，反映未來商戶開業的意欲正逐漸提升，空置率相信已開始回穩。

周大福市傳月租200萬租尖沙咀廣東道商舖

行業方面，受高息環境及消費者北上消費影響，傳統零售業持續萎縮。不過，美聯工商舖相信，金價高企，有望帶動金飾及奢侈品的銷售。金價更突破年中橫行的格局，並由8月起累升近三成。早前周大福市傳以月租約200萬元租用尖沙咀廣東道的商舖，假如本地經濟繼續維持平穩，相信售賣珠寶首飾產品相關的行業會步入擴充期，同時，一些大型中資及外資品牌亦會進駐本港舖位，為商舖的租買帶來新的支持。

十一黃金周期間，尖沙咀廣東道的名店門外，有內地遊客排隊。（鄭子峰攝）

十一黃金周期間，尖沙咀到處都是內地遊客，星光大道遊人如鯽。（鄭子峰攝）